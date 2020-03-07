امغيب: هذا الشرط ضروري لنجاح أي مشروع سياسي بعد تحرير طرابلس

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنه لن يكتب النجاح لأي مشروع يرسم ملامح المشهد السياسي بعد تحرير طرابلس مالم يحظى بمباركة القيادة العامة للجيش.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “العمل الجبار الذي قامت وتقوم به القيادة العامة للجيش إلى هذه الساعة على كافة الأصعدة والمستويات من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب وسيطرة المليشيات وتطهير كامل التراب الليبي وإعادة الاستقرار للدولة الليبية، أجبر المجتمع الدولي على احترامها ومساندتها وقبول رؤيتها للحل في ليبيا، وبالتالي لن يكتب النجاح لأي مشروع يرسم ملامح المشهد السياسي بعد تحرير طرابلس مالم يحظى بمباركة القيادة العامة للجيش”.