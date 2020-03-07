نصية يدعو لإعادة تقييم مسارات حل الأزمة الليبية

دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصيه البعثة الأممية إلى إعادة تقييم مسارات حل الأزمة الليبية الثلاثة (العسكري، السياسي، الاقتصادي).

وقال نصية في مقال عبر صفحته بموقع “فيسبوك” بعنوان “مسارات سلامة بين الرفض والقبول” إن المبعوث الأممي إلى ليبي غسان سلامه أعلن “مؤخراً خطته لإنهاء الازمة في ليبيا من خلال ثلاث مسارات أو سلات كما يسميها في بعض الأحيان وفي مؤتمر برلين اكد .. غسان على ذلك واستطاع أن يُضمن هذه المسارات إلى مخرجات المؤتمر الذي صدر بها قرار في مجلس الامن تحت رقم 2510 فيما بعد وهذه المسارات هي المسار العسكري والأمني والمسار السياسي أو كما يسمى المنتدى السياسي والمسار الاقتصادي”.

وأضاف نصية “على الرغم من حديث ..سلامة المتكرر عن هذه المسارات في عدة مناسبات وإحاطات بمجلس الامن إلا أن الغموض وعدم اتضاح الرؤية تكتنف هذه المسارات الثلاثة سواء من حيث المدخلات أو المخرجات أو الإدارة، فتارة يقول .. غسان إن هذه المسارات متلازمة وتارة أخرى يقول إنها متوازية وتارة ثالثة يقول إنها منفصلة عن بعضها البعض”.

وتابع نصية متحدثا عن المسار الأمني والعسكري بالقول “يفترض أن يقود هذا المسار إلى إيقاف دائم لإطلاق النار ووضع آليه لتنفيذ ذلك وعودة النازحين وبناء تدابير زرع الثقة من تبادل للجثامين والأسرى، ولتحقيق ذلك شكل كل طرف لجنة عسكرية مكونة من خمسة ضباط واجتمعت اللجنة مرتين في جنيف ولم تحقق أي نتائج تذكر ما عدا استمرار الهدنة الهشة وبالرغم من وضوح مدخلات هذا المسار وأن كل المشاركين فيه هم ضباط معروفين في المؤسسة العسكرية الليبية إلا ان المسار يعاني من تعثر كبير جدا بسبب انعدام الثقة وإصرار البعض الداخلي والخارجي على استكمال الحل العسكري وكذلك عدم وجود رؤية سياسية متكاملة تمنح الثقة للجميع وخاصة في مساءلة شرعية السلاح”.

وتحدث نصية عن المسار السياسي قائلا “يفترض أن يقود هذا المسار إلى رؤية سياسية واضحة لمعالجة الازمة السياسية في البلاد، ولتحقيق ذلك فقد اقترحت بعثة الامم المتحدة أن يدار هذا المسار بعدد 40 مشارك موزعين على مجلس النواب 13 ومجلس الدولة 13 وعدد 14 من المستقلين والذي أكدت البعثة في البداية أن هؤلاء المستقلين سوف يتم تحديدهم بعد الانتهاء من اختيار أعضاء مجلسي النواب والدولة عن الدوائر الانتخابية وذلك لسد أو تصحيح أي إقصاء للمكونات الثقافية أو المرأة أو بعض المدن أو أنصار النظام السابق حتى يكون المنتدى يعبر بدرجة كبيرة مع كل مكونات الشعب الليبي”.

وأردف “أيضا هذا المسار تعثر منذ البداية ورفض مجلس الدولة ومجلس النواب المشاركة فيه، كما أن عدد المستقلين ارتفع الى 24 بإضافة 10 نساء، كذلك اعتذار بعض الشخصيات وتم استبدالها بشخصيات أخرى كل ذلك أخل بالسياق الذي أعلنته البعثة في بداية الحديث عن مكونات هذا المسار، أيضا عدم إحراز أي تقدم في المسار العسكري والأمني تسبب في تعثر هذا المسار”.

وزاد نصيه أن المسار الاقتصادي خصص “لمعالجة الازمة الاقتصادية كما أعلنت بعثة الامم المتحدة ولكن وللأسف المسار الوحيد الذي لم يعلن أسماء المشاركين فيه أو حتى آلية اختيارهم وبالرغم من ذلك يعتبر هذا المسار هو الأنجح من بين المسارات الثلاثة حيث عقد اجتماعين وتم خلالهما تشكيل عدة لجان وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات! خاصة وأن الاجتماعات تحدثت عن إعادة الإعمار وتوزيع الثروة في ظل عدم معرفة المشاركين وآلية اختيارهم”.

وأضاف نصية “نعتقد أنه على المبعوث الخاص للأمين العام سواء الحالي أو القادم أن يعيد تقييم هذه المسارات فلا يمكن الحديث عن مسارات متفرقة أو مختلفة لمعالجة الازمة الليبية، فالمسارات متداخلة ويجب معالجتها بطريقة متوازية ومتلازمة وأن يتم إعادة النظر في تركيبة المسار السياسي والإفصاح عن المشاركين في المسار الاقتصادي وخلق نوع من التوازن داخله” وأردف “من الأهمية بمكان أن تفضي كل المسارات إلى المسار الدستوري للوصول في نهاية المسارات إلى اتفاق على دستور دائم وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.