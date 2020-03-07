دعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق جميع المسافرين العائدين إلى ليبيا، لضرورة تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية وحفظ صحة المجتمع وسلامة المسافرين وتعقبًا للحالة الصحية للمواطنين المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خارج البلاد.