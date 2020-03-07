الإعلام الحربي: قوات الوفاق تقصف قصر بن غشير.. لهذا السبب!

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن القوات التابعة لحكومة الوفاق استهدفت بقذائف عشوائية مناطق وأحياء سكنية بمنطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الوفاق لجأت بعد عجزها على كسب المعركة وخسارتها لمواقعها إلى خرق الهدنة واستهدفت بقذائف عشوائية مناطق وأحياء سكنية بمنطقة قصر بن غشير معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وبثت شعبة الإعلام الحربي تسجيلا مصورا يظهر مباني مدمرة قال إن الطيران التركي المسير وقوات الوفاق هما من قاما بإطلاق القذائف العشوائية إلصاق التهمة بالجيش الليبي.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن قوات الوفاق دمّرت مخزناً للذخيرة وتجمعات للجيش في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.