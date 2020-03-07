رئيس "مشايخ وأعيان ليبيا": المجلس لم يشكل بإيعاز من أي جهة

قال الشيخ صالح الفاندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، إن تشكيل المجلس الجديد جاء بدعم ومطالب شعبية خالصة دون إيعاز من أي طرف.

وأضاف الفاندي، في مقابلة مع “سبوتنيك”، أن “المعاناة التي عاشها الشعب الليبي طوال السنوات الماضية من نهب وقتل وتدمير ومحاولات استعمار جديدة دفعت القبائل إلى اتخاذ هذه الخطوة، بتشكيل المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا”.

وتابع الفاندي “هذا وطن لكل الليبيين، ليس للجيش أو البرلمان أو القبائل أو أي فئة دون الأخرى، كما أن التحرك جاء بعد ما عاناه الشعب من ويل ودمار على يد المليشيات والاستعمار والتدخل الأجنبي، وأؤكد أن التحرك جاء بمطالب شعبية، وأن تشكيل المجلس انبثق عن الاجتماعات الشعبية دون إيعاز أي جهة، وأن أهم أهداف المجلس تحرير البلاد بشكل كامل من أي قوات أجنبية، كما أن القوات المسلحة لخدمة الشعب لا العكس”.

وأضاف: “خلال الاجتماعات الماضية أكدنا على دعم القوات المسلحة وطالبنا بضرورة تحرير كامل التراب الليبي، ونقدم كل الدعم اللازم للقيام بمهمة تحرير الوطن”.

وبحسب نائب رئيس المجلس الشيخ السنوسي الحليق، فإن المجلس سيطالب البعثة الأممية رسميا المشاركة في اجتماعات جنيف التي لم تحدد بعد، بعد فشل الجولة الأولى في 26 فبراير/ شباط المنصرم.

يمثل الجسم الجديد نسبة كبيرة من القبائل الليبية، ليضاف بذلك إلى عدد من الأجسام الموجودة في ليبيا، ومنها البرلمان الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وأجسام أخرى، إلا أن الحصيلة حتى الآن تتمثل في عدم الوصول لأي حل.

ويهدف المجلس للإسراع في الانخراط في مسارات التسوية السياسية والاقتصادية، كما أنه يدعم المسار العسكري بالاصطفاف خلف الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وفي تصريحات سابقة قال السنوسي الحليق نائب الرئيس لقطاع النفط في “المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا”، إن المجلس المشكل يحظى بشرعية كبيرة من الشارع الليبي.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، الجمعة 6 مارس/ آذار، أن المجلس يضم مشايخ وأعيان ليبيا من الأقاليم الثلاثة في ليبيا، وأن الشرعية التي حصل عليها المجلس هي ذات الشرعية التي حصل عليها الجيش والبرلمان من الشارع الليبي.

مجلس الشيوخ الليبي

وشدد على ضرورة مشاركة المجلس في أي اجتماعات مقبلة سواء في الداخل أو الخارج، وأنه أصبح قوة فاعلة ومؤثرة في الشارع الليبي، بحيث يصبح دوره بمثابة مجلس الشيوخ الأمريكي في الوقت الراهن.

ويرى الحليق أن المجلس يختص بالسياسة الداخلية والخارجية، وأنه سيعتمد قانونيا من جانب البرلمان الليبي الجسم التشريعي في ليبيا، وأن الجيش أكد على دعم الخطوة في وقت سابق، خاصة أن المجلس هو من دعم الجيش في حربه على الإرهاب.

في 19 فبراير/ شباط عقدت القبائل الليبية بمدينة ترهونة غرب ليبيا أكبر ملتقى للقبائل الليبية للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على دعم القيادة العامة للجيش الليبى في حربه ضد الإرهاب، بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شيوخ المجالس الاجتماعية والقبلية الليبية.

في 21 فبراير/شباط، أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، ترحيب القيادة العامة بمخرجات اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية في مدينة ترهونة، والذي أكد على الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها وتمثل الروح الحقيقية للدولة ومطلبًا لكل أبناء الشعب الليبي.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقبل انعقاد مؤتمر برلين هددت القبائل الليبية بإغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية، وقال شيخ مشايخ قبيلة زوية، الشيخ السنوسي الحليق الزوي إنه صاحب فكرة إغلاق الحقول النفطية.