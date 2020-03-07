الحويج: زيارتي للمملكة المغربية تأتي لأهمية دورها في حل الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية عبد الهادي الحويج إن زيارته للمملكة المغربية تأتي في إطار التعاون والمصير المشترك لدول المغرب العربي، وأهمية الدور المغربي في حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الحويج أمس لمقر حزب الاستقلال بالرباط، حيث استعرض مع مسؤولي الحزب آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، مشددا على الدور الريادي الذي تقوم به السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه، والقوات المسلحة في مكافحتها للإرهاب وطرد المرتزقة الذين جلبتهم الحكومة التركية، ونزع سلاح المليشيات في سبيل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

من جهته أكد رئيس حزب الاستقلال على أهمية ليبيا بالنسبة للمغرب، باعتبارها إحدى دول اتحاد المغرب العربي الذي يجب العمل على تقويته من خلال تكوين جبهة مغاربية موحدة لمواجهة كافة الأزمات المشتركة ومحاربة الإرهاب وقطع الطريق على كافة التدخلات الأجنبية حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا