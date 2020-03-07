الجيش: قصف عشوائي يطال الأحياء السكنية بقصر بن غشير

أخبار ليبيا24

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي إن قوات الوفاق قصفت بشكل عشوائي مناطق وأحياء سكنية في قصر بن غشير.

وذكرت الشعبة أن القصف جاء بعد عجزت قوات الوفاق على كسب المعركة وخسارتها لمواقعها يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة بحكومة الوفاق تواصل خرق الهدنة الدولية من جديد.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه قوات الوفاق أنها وجهت ضربة بالقرب من معهد المهن الشاملة في قصر بن غشير خلف مخازن الشركة العامة للكهرباء، استهدف مخزنا للذخيرة.

وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، اليوم السبت، إن مدفعية الوفاق استهدفت مخزنا للذخيرة في قصر بن غشير، وذلك ردا على استهداف المدنيين جنوبي العاصمة، حسب قوله.

وأشار قنونو، في تصريحات صحفية، إلى أن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات القيادة بالتعامل بحزم وقوة مع مصادر النيران.

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