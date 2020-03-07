الشركة العامة للكهرباء ستبدأ بحملات الجباية لصالحها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية أنها ستشرع في حملات الجباية لصالحها في الأيام القادمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، إن هذه الحملة التي ستنطلق بالتعاون مع وزارة الداخلية، تهدف إلى جباية الديون المتراكمة والمستحقة لصالح الشركة العامة للكهرباء، ورصد كل التوصيلات غير القانونية وقطعها حتى يتسنى لأصحابها طلب تقديم التوصيلة القانونية والرسمية، مشيرا إلى أن الحملة ستستهدف في انطلاقتها أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية.

وطالب خليفة المواطنين بضرورة تسوية أوضاعهم مع الشركة العامة للكهرباء، حاثا إياهم على دفع الديون المتراكمة لصالح الشركة، ومؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

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