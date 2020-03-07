المرصد السوري: إرتفاع عدد قتلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا بطرابلس لـ 117 قتيل

ليبيا – وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيا ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

المرصد السوري أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنه وفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأشار إلى أنه يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى كل من 3 نقاط طبية تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور و ومصحة غوط الشعال.

ونوّه إلى أنه تحفظ في الآونة الأخيرة عن النشر حول ملف نقل “المرتزقة” إلى ليبيا لانشغاله في ملف إدلب وما يحصل هناك من قتل وتدمير وتهجير ممنهج على يد النظام السوري والروس بحسب حديثه.

ورصد المرصد السوري خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.

كما لفت إلى أنه مع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا 6000 شخص إلا أن عمليات التجنيد سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند” وذلك بالتزامن مع استمرار الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبقوا هؤلاء للوقوف في وجه قوات النظام وفقاً لقوله.

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