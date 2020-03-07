الكهرباء تدشن حملة كبيرة لجباية الديون

أخبار ليبيا24

أعلنت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، اليوم السبت، أنها ستشرع بالتعاون مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في حملة جباية كبيرة الأيام القادمة، تستهدف أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية.

وأفادت الإدارة، أن الحملة تهدف إلى جباية الديون المتراكمة والمستحقة لصالح الشركة العامة للكهرباء، وأيضا رصد كل التوصيلات غير الشرعية وقطعها حتى يقوم أصحاب الأنشطة بتقديم طلب التوصيلة الشرعية والرسمية، وذلك عن طريق مكاتب الشركة العامة للكهرباء.

وأشارت، إلى أن هذه الحملة هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، حتى تتم جباية كل الديون المستحقة لصالح الشركة العامة للكهرباء، وبهدف الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية والتقليل من الفقد التجاري الذي أثر سلبا على استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

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