الجيش يحبط محاولة لتقدم قوات الوفاق شرقي مصراتة

أعلن آمر غرف عمليات سرت التابعة للجيش الليبي اللواء سالم درياق أن قوات الوفاق حاولت اليوم السبت استهداف قوات الجيش شرقي مصراتة لكنها فشلت

وقال درياق لـ”العين الإخبارية” إن قوات الوفاق حاولت التقدم على تمركزات قوات الجيش الليبي بمحور الهيشة شرقي مصراتة ولكنها فشلت مبينا أنها شنت هجوماً بمحوري الساحل والجنوب، لكن قوات الجيش صدت الهجوم ودحرته، كما تقدمت على تمركزات قوات الوفاق وكبدتها خسائر فادحة بالأفراد والآليات، ثم عادت الوحدات العسكرية إلى نقاط تمركزها الأولى حسب الأوامر الصادرة إليها.