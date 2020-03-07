العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية تعلن شروعها بحملة جباية ضخمة

العنوان_بنغازي

أهابت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية

وبالتعاون مع وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بأنها ستشرع في حملة جباية كبيرة في الأيام القادمة.

وتهدف هذه الحملة حسب الإدارة إلى جباية الديون المتراكمة والمستحقة لصالح الشركة العامة للكهرباء ، ورصد كل التوصيلات الغير شرعية وقطعها حتي يقوم أصحاب هذه الأنشطة بطلب تقديم التوصيلة الشرعية والرسمية وذلك عن طريق مكاتب الشركة العامة للكهرباء .

الجدير بالذكر إن المستهدف من هذه الحملة اصحاب الانشطة التجارية والصناعية والزراعية وقالت الشركة إن الحملة هي الأولى من نوعها ولن تكون الاخيرة حتي سيتم جباية كل الديون المستحقة لصالح الشركة العامة للكهرباء بهدف الحد من ظاهرة التعدي علي الشبكة الكهربائية والتقليل من الفقد التجاري الذي آثر سلباً في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.