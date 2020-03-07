عبّر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ،اليوم السبت ،عن رفضه مما صدر عن اجتماع هراوة الذي عقد الخميس الماضي ،بما في ذلك اختيار مجلس شيوخ في عضويته صفات تحمل اسم الطاقة والدفاع والنفط والبلديات وغيرها من المسميات التي لم تكن من ضمن اختصاصات العمل الاجتماعي ولا التنظيم القبلي.

وأضاف المجلس في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،أن مؤتمر القبائل والمدن الليبية هو مظلة اجتماعية لكل الليبيين تعمل من خلال العرف وتهدف إلى السلم الاجتماعي بين كل مكونات المجتمع الليبي ولا علاقة للقبائل والمدن الليبية بالنفط والطاقة والدفاع والبلديات وغيرها، وهذه اختصاصات تنفيذية من اختصاص الدولة، مشيرًا إلى أن إقحام اسم القبائل الليبية في هذه المهام التنفيذية تنم على عدم فهم المجتمعين بهراوة آلية العمل الاجتماعي والتنظيم القبلي.

وأشار المجلس إلى أن ما صدر في اجتماع هراوة أخرج القبائل من كونها مظلة اجتماعية إلى حكومة تنفيذية ،وهذا يعتبر من الأخطاء، وتجاوز عن مخرجات القبائل والمدن الليبية في العزيزية وسلوق ودورها في المجتمع، مبينًا أن أي اجتماع من قبل مجلس من مجالس القبائل يجب أن يتم وفق الضوابط المعمول بها وفق العرف الاجتماعي.

وشدد المجلس على ضرورة عقد مؤتمر عام لبحث مستجدات الأحداث الداخلية والخارجية، هدفه توحيد صف أبناء الوطن الواحد، بحسب البيان. رابط مختصر

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