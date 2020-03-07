الفاندي: تشكيل مجلس مشائخ ليبيا جاء بطلب شعبي

أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ صالح الفاندي، أن تشكيل المجلس الجديد جاء بدعم ومطالب شعبية خالصة دون إيعاز من أي طرف.

وأضاف الفاندي، لـ “سبوتنيك”، أن “المعاناة التي عاشها الشعب الليبي طوال السنوات الماضية من نهب وقتل وتدمير ومحاولات استعمار جديدة دفعت القبائل إلى اتخاذ هذه الخطوة، بتشكيل المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا”.

وتابع الفاندي “هذا وطن لكل الليبيين، ليس للجيش أو البرلمان أو القبائل أو أي فئة دون الأخرى، كما أن التحرك جاء بعد ما عاناه الشعب من ويل ودمار على يد المليشيات والاستعمار والتدخل الأجنبي، وأؤكد أن التحرك جاء بمطالب شعبية، وأن تشكيل المجلس انبثق عن الاجتماعات الشعبية دون إيعاز أي جهة، وأن أهم أهداف المجلس تحرير البلاد بشكل كامل من أي قوات أجنبية، كما أن القوات المسلحة لخدمة الشعب لا العكس”.

وأضاف: “خلال الاجتماعات الماضية أكدنا على دعم القوات المسلحة وطالبنا بضرورة تحرير كامل التراب الليبي، ونقدم كل الدعم اللازم للقيام بمهمة تحرير الوطن”.