دغيم يفتح النار على محكمة طرابلس بسبب “التعويضات”

وصف عضو مجلس النواب، زياد دغيم، قرار محكمة طرابلس الذي يقضي بعد إلزام الحكومات بتعويض المتضررين جراء الحرب منذ 2011، وصفه بـ”الصادم”.

وأشار دغيم إلى أن المحكمة العليا بطرابلس لم تحترم القانون رقم 6 لسنة 2014 والذي يقضي بنقل المحكمة العليا بكل دوائرها إلى مدينة البيضاء.

ورأى عضو مجلس النواب أن القرار أضاع حقوقاً راسخة لسكان مدن بنغازي ودرنة وغيرها من المواطنين الليبيين المتضررين من الحرب ضد الإرهاب، مُضيفاً أن التعويض هو حق المواطن وأقصر طريق للتنمية وأقل طريق للفساد والتربح.

واعتبر دغيم أن القرار يُعتبر “سقطة جديدة للمحكمة العليا بطرابلس بعد سقطة حل البرلمان تحت فوهات البنادق وغياب الحكومة الشرعية و فاجعة الحكم الذي يحمي هيئة الدستور المنتهية الولاية ومسودتها المحكومة قضائيا بالبطلان عبر بدعة عدم اختصاص القضاء وعدم ولايته بأعمال الهيئة”.

ودعا عضو مجلس النواب المتضررين من الحرب إلى تشكيل رابطة خاصة تتولى مهام التعاون مع مجلس النواب على إصدار قانون يلزم الحكومات بالتعويض العادل، كما دعا مجلس النواب على تحمّل مسؤولياته فيما يخص هذه القضية.

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