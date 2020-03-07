العملات الدولية تحافظ على ارتفاعها مقابل الدينار الليبي

سجلت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم السبت. فقد جرى عرض سعر صرف العملة الأميركية ما بين 4.53 دينار و 4.535 دينار للدولار الواحد.

اقرأ أيضا: السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات الأكثر تداولا أمام الدينار

كما زاد سعر صرف العملة الأوروبية إلى 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار في بداية اليوم السبت.

وحافظ الجنيه الاسترليني على ارتفاعه عند مستوى 5.8 دينار، وأيضا الليرة التركية والعملة التونسية عند 0.74 دينار و 1.61 دينار على التوالي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا