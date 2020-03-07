سرقة 600 متر أسلاك كهرباء غرب زليتن

قامت مجموعة مجهولة فجر السبت، بسرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء التابعة لدائرة توزيع غرب زليتن، بحسب ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن عملية السرقة أدت إلى فقدان التغذية عن أكثر من 25 محولا، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المزارع والأحياء السكنية والتجارية والصناعية الواقعة غرب مدينة زليتن.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية بضرورة وضع حل للقضاء على ظاهرة سرقة الأسلاك التي أصبحت تهدد الشبكة بالانهيار.

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