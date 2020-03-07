الكشف على سفينتين بميناء مصراتة ولا تسجيل لحالات اشتباه بفيروس «كورونا»

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري، سالم السفتي، إنه تم الكشف على سفينتين في الميناء دون تسجيل حالات اشتباه بأي أعراض إصابة بفيروس «كورونا» أو أمراض تنفسية، وفق مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبحسب بيان منفصل للمكتب، قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء طبرق البحري، إبراهيم الشاعري، إنه لم تسجل حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، من جميع المسافرين العائدين إلى ليبيا، ضرورة تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية وحفظ صحة المجتمع وسلامة المسافرين، وتعقبًا للحالة الصحية للمواطنين المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس «كورونا» خارج البلاد، إذ تشمل الدول التي زارها المسافر خلال أسبوع.

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