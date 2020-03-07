طقس ليبيا: توقعات الأمطار ليوم غداً

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس قي ليبيا حدوث تقلبات جوية غدا على مناطق الشمال يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع احتمال سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق.

وفيما يلي توقعات الأمطار:

الليلة، تظهر نماذج الطقس ظهور السحاب بدون فاعلية على مناطق الشمال الغربي ، بينما يظهر الغبار على مناطق شرق الجبل الأخضر نتيجة نشاط الرياح الجنوبية.

ويوم غداً الأحد يتوقع الخبراء هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح شمالية نشطة على المناطق الساحلية الممتدة من رأس أجدير إلى مصراتة – غرب الخليج – الجفارة – وسط الجبل الغربي وشرقه ، وتمتد خلال فترة الليل إلى بنغازي والجبل الأخضر.

بينما تنشط الرياح الجنوبية يوم غداً الاحد على مناطق البطنان مما تسبب في إثارة الغبار ، تتحول خلال فترة آخر الليل أو صباح يوم الأثنين إلى شمالية غربية نشطة مع أحتمال أمطار خفيفة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي