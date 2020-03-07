انطلاق حملة التشجير بمختلف مناطق بلدية الجفرة

استهلت الحملة الوطنية للتشجير ببلدية الجفرة بزراعة العشرات من شتول الاشجار بانواعها المختلفة داخل اسوار كلية التقنية الطبية بهون حيث اقيمت احتفالية بهذه المناسبة للاعلان عن بدء الحملة في كافة مناطق البلدية هون وودان وسوكنة وزلة ..

اسهم في زراعة الشتول رياض الاطفال وحضورهم الرمزي بالزي الشعبي التقليدي وشبيبة الهلال الاحمر والكشافة ومنتسبوا العمل التطوعي بهون .. اضافة الى اعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات كلية التقنية الطبية ..

وقالت مصادر بقطاع الزراعة بالجفرة بان 20 الف شتلة من مختلف انواع اشجار الغابات سيتم زراعتها هذا الموسم في مناطق الجفرة تحت شعار نغرس شجرة نبني وطني ، وذلك بهدف مقاومة التصحر وتغيير المناخ وهي الحملة السابعة التي تشهدها بلدية الجفرة