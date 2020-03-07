الأطيوش يعتذر عن تكليفه وكيلا لمجلس القبائل الليبية

اعتذر شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش، من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية، عن تكليفه وكيلا للمجلس.

وأرجع الأطيوش، في خطاب وجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس، اليوم السبت، اعتذاره عن التكليف، إلى ظروف خاصة، مؤكدا بالوقت ذاته على دعم كل الجهود الرامية للمصالحة الوطنية وجمع شمل الليبيين وبناء دولتهم.

وشدد الأطيوش، على أهمية دور القبائل الليبية في تماسك النسيج الاجتماعي، ودعمها اللامحدود للجيش الوطني الذي يخوض حربا ضد الإرهاب بكافة أصنافه.

وأكد أن القبيلة لطالما كانت صمام أمان في ظل غياب القانون وتحكم المليشيات بمقاليد الدولة خلال الأعوام الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية