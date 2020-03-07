مدير أمن تازربو الجديد يتسلم مهامه رسميا

أقيمت في مديرية أمن تازريو أمس مراسم التسليم والاستلام بين المدير السابق للمديرية العميد عبدالحميد محمد، والمدير المكلف حاليا العقيد عبدالمنعم عبدالحميد.

مراسم التسليم جرت تنفيذا لقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف رقم 205 للعام الحالي.

وأفاد مراسل قناة ليبيا بأن المراسم شهدت ترحيبا من الجميع، والذين بدورهم أشادوا بالانضباطية الأمنية وإطاعة التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية وتنفيذ الأوامر، مشيرا إلى أن مراسم التسليم والاستلام شملت كل محتويات مديرية أمن تازربو من أصول ثابتة ومنقولة وأسلحة ومقرات وآليات.

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