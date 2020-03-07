ليبيا على طاولة البرلمان الإيطالي

قررت لجنة الأمن في البرلمان الإيطالي دعوة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لعقد جلسة استماع جديدة من المقرر أن تناقش عدة قضايا من بينها الأوضاع في ليبيا.

وستتطرق اللجنة لمشاكل التجسس في البلاد إضافة لأزمة الحدود بين اليونان وتركيا، والهجرة والحرب في ليبيا، واستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالإضافة إلى الدفاع عن أصول الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وحالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

يذكر أن جلسة الاستماع الجديدة تأتي بعد جلسة عقدت في يناير الماضي وناقشت التقرير الأمني السنوي الذي قدمته الحكومة والمدير العام لإدارة المعلومات الأمنية في إيطاليا.

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