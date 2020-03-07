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ليبيا على طاولة البرلمان الإيطالي

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت لجنة الأمن في البرلمان الإيطالي دعوة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لعقد جلسة استماع جديدة من المقرر أن تناقش عدة قضايا من بينها الأوضاع في ليبيا.

وستتطرق اللجنة لمشاكل التجسس في البلاد إضافة لأزمة الحدود بين اليونان وتركيا، والهجرة والحرب في ليبيا، واستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالإضافة إلى الدفاع عن أصول الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، وحالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

يذكر أن جلسة الاستماع الجديدة تأتي بعد جلسة عقدت في يناير الماضي وناقشت التقرير الأمني السنوي الذي قدمته الحكومة والمدير العام لإدارة المعلومات الأمنية في إيطاليا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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