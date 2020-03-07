وزارة الصحة الليبية تنفي تسجيل إصابات بفيروس “كورونا”

البيضاء 07 مارس 2020 (وال)- نفت وزارة الصحة في الحكومة الليبية اليوم السبت، تسجيل أية إصابات بفيروس “كورونا” في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الوزارة لم تسجيل أي إصابات بالفيروس في أنحاء البلاد، وأن أنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن تسجيل حالة إصابة بالفيروس بمستشفى المرج ومركز بنغازي الطبي بأنها غير صحيحة.

وأكد الطرابلسي أن الوزارة الصحة فور ظهور الشائعات تمت المتابعة من قبل وزارة الصحة للتأكد من ذلك، وأن ليبيا خالٍ تمامًا من أي إصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأضاف الطرابلسي أن ليبيا كغيره من دول العالم، اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة؛ في تفعيل أجهزة الكشف بالكاميرات الحرارية في كافة المنافذ الدولية للمسافرين، وتجهيز أماكن العزل والحجز الصحي، وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وإعداد الدليل الطبي التوعوي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب للاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

وأشار الطرابلسي إلى أن الوزارة استكمالا للجهود التي اتخذتها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك بناء على توصيات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وتوجيهات دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس “كورونا” الجديد 19 COVID)) إلى ليبيا.

وأكد الطرابلسي مجددًا أنه لا صحة للأخبار المزورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الشأن، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الجهات المختصة بالإعلان عن أي حالة اشتباه عبر المواقع الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومكتب منظمة الصحة العالمية، والتي تعمل تحت إشراف وزارة الصحة حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

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