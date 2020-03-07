العليقي: هناك تنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أحمد العليقي، إن هناك تنسيقا مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا، موضحا أن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في كل أنحاء ليبيا لمواجهة الفيروس بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف العليقي لـصحيفة العين الإخبارية”، أن منظمة الصحة العالمية نفذت برامج كثيرة في ليبيا تتمحور في دعم الطوارئ والفرق المتنقلة ودعم النازحين والعائدين إلى منازلهم ودعم النظام الصحي وتدريب الكوادر الصحية وتقديم النصح والأدلة الإرشادية ورعاية الحوامل والأم والطفل، والمصابين بالأمراض المزمنة والفيروسية كالإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، كما تم توفير أجهزة لتشخيص الدرن الرئوي المقاوم للعلاجات وتوريدها إلى بنغازي وطرابلس وأخرى سيتم إرسالها إلى طبرق.

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