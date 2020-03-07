ندوة توعوية عن «كورونا» لمستخدمي شركة مليتة

نظمت لجنة الإدارة وإدارة الصحة والسلامة بشركة مليتة للنفط والغاز، ندوة توعوية عن فيروس «كورونا المستجد» «COVID -19» الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي، وتسرب منها إلى عدة دول.

وهدفت الندوة، التي حاضر فيها أطباء ومختصون من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى رفع مستوى الوعي بخطر الفيروس مع توضيح سبل رصده ومواجهته، وذلك حسب بيان منشور على صفحة شركة مليتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

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ونُظمت الندوة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، واحتضنها مجمع مليتة الصناعي، بحضور عدد كبير من مستخدمي الشركة.

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