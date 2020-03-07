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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

07 March, 2020

استعرض المجلس التسييري لبلدية الجفرة خلال اجتماعه اليوم السبت بمقر بيوت الشباب بودان مع لجنة دراسة المختنقات المكلفة من رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني وبحضور عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف ومسئولي القطاعات والشركات والمؤسسات والجهات العامة بالبلدية المختنقات والاحتياجات اللازمة والضرورية ذات الطابع الاستعجالي .

وقدم مسئولي القطاعات ملفات متكاملة اوضحوا من خلالها الصعاب والعقبات التي تحول دون تنفيذ مهامها لخدمة المواطن في مجالات الصحة والمرافق والمياه والصرف الصحي والنظافة والشباب والرياضة والكهرباء والتعليم ..

وقال عبدالقادر النظيف نائب رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية ان زيارة اللجنة تاتي بناء على تعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني بشان تشكيل لجنة لدراسة مختنقات بلديات منطقة الجنوب والجفرة هي اخر محطة شملتها الجولة وذلك لتدارس مختنقات كافة مناطقها ..

واضاف بان اللجنة باشرت اليوم بدراسة ملفات التعليم والمرافق والبنى التحتية والاسكان اضافة الى عدد من الملفات الاخرى لتحديد الاولويات منها لمحاول النهوض وتقديم الخدمات للمواطن في الجفرة .

من جانبه قال عبدالله الشيخ بشير رئيس المجلس التسييري لبلدية الجفرة ان الاجتماع خصص لدراسة مختنقات البلدية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي والمرافق والصحة وشركة الخدمات العامة وكافة القطاعات التي تاتي في المرحلة الثانية مثل الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وتم التركز بشكل رئيسي على منطقة الفقهاء التي تعتبر منطقة منكوبة نظرا لما تعرضت له عددا من مرافقها للتخريب والحرق بسبب هجمات تنظيم الدولة الاسلامية داعش ..

واشار الى اهمية اعادة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كلا من ودان وهون وسوكنة والاحتياجات من ابار المياه لتوفير المياه في كافة احياء مناطق البلدية .