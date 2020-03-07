

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 March, 2020

أقام تجمع تكنوقراط ليبيا وهو تجمع سياسى مدنى فى ليبيا مائده مستديرة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة تحت عنوان ( وضع المرأة فى ليبيا فى ظل الصراع المسلح .

وأشار رئيس مجلس ادارة التجمع الدكتور أشرف بلها ،فى إفتتاح المائدة المستديرة أن التجمع يعمل على كسر حاجز المناداة بالمجتمع الذكورى ، موضحا ان التجمع يعمل جاهدا فى كافة مناطق ليبيا الأن على تبوأ المرأة المكانة والمقدمة التى تليق بها ..مؤكدا ان التجمع سوف يكون السباق فى الدفع بأول إمراة للترشح للرئاسة الليبية خلال الفترة القادمة ..داعيا المرأة الليبية فى كل القطاعات ان تكون متواجدة دائما وهى عامل مؤثر فى القضاء على الفساد فى كافة المواقع .

وقد أشاد الدكتور بلها فى كلمته بما قدمته المرأة فى المراحل السياسية الليبية المختلفة بل كانت سباقة فى العديد من المياديين ، مشيرا ان المرأة الليبية كانت الوقود الذى أشعل الثورة فى 2011 م ، والمرأة الليبية هى العنصر الأساسى فى كافة القطاعات الرئيسية فى الدولة الليبية من تعليم وصحة واستاذة جامعة وطبيبة ومحامية واثبت انها اقوى بعشرات المرات من الرجل خاصة انها تقوم بدور البيت وبدوها فى العمل على الوجه الأكمل ..

كما نوهه بمشاركة المرأة من التجتمع فى العديد من الملتقيات التى دعت اليها بعثة الأمم المتحدة للدعم ، موضحا اننا نشارك فى الحوار السياسيى على كافة مستوياته ..كما اشار الى ان هناك مبادرة سياسية من تجمع تكنوقراط ليبيا قدمت الى البعثة الأممية وكذلك الى وزارات عدة دول اوربية ، التى دعت الى مؤتمر برلين ، ومؤكدا ان المراة ستكون رأس الحربة فى العمل السياسى الليبيى خلال الفترة القادمة ..داعيا المجتمع الدولى الى مساندة هذا التوجه لكى تأخذ المرأة اللييبية دورها فى ايجاد التسوية خاصة وانها تمثل اكثر من منتصف المجتمع الليبيى .