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باشاغا: فبراير  ثورة عظيمة ونتطلع لبناء مؤسسات ديمقراطية بلا إرهاب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

ليبيا 24 – خبر

زعم وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الشعب الليبي، لن يقبل بحكم الفرد مرة أخرى، مؤكدًا على التطلع لمؤسسات ديمقراطية ودولة خالية من الإرهاب، حسب قوله.

باشاغا قال في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “رسالتنا واضحة، لا يمكن للشعب الليبي أن يقبل العودة لحكم الفرد، ولا مناص عن حلمنا بدولة ديمقراطية تضمن حريات وأمن مواطنيها، حسب وصفه .

وتابع: “لدينا مع تونس تاريخ وفضاء ومصير مشترك، فكلا شعبينا قاما بثورة عظيمة يتطلعون فيها لمؤسسات ديمقراطية ولدولة خالية من الإرهاب والديكتاتورية”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • The ugly sewage RAT keeps on lying and lying to stay on the chair as a Turkish Informative and a very obedient agent
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    A keen Turkish puppy & MIT agent/puppy

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  • نعم…الليبيون يتطلعون إلى بناء دوله ديمقراطيه عادله خاليه من الوجوه الأجرامية داعمة الارهاب أمثالك… الباين انك تناسيت من أنت و تاريخك الحافل بالإجرام وخيانة الوطن وبيعه للأتراك ولاد عمومتك وقتلك لليبيين في غرغور و الزنتان وبني وليد وتدمير مطار طرابلس وسرقة المال العام. حديثك أنت عن الديمقراطية تماما كحديث العاهره عن الشرف ياملاعطي .

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