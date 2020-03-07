باشاغا: فبراير  ثورة عظيمة ونتطلع لبناء مؤسسات ديمقراطية بلا إرهاب

ليبيا 24 – خبر

زعم وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الشعب الليبي، لن يقبل بحكم الفرد مرة أخرى، مؤكدًا على التطلع لمؤسسات ديمقراطية ودولة خالية من الإرهاب، حسب قوله.

باشاغا قال في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “رسالتنا واضحة، لا يمكن للشعب الليبي أن يقبل العودة لحكم الفرد، ولا مناص عن حلمنا بدولة ديمقراطية تضمن حريات وأمن مواطنيها، حسب وصفه .

وتابع: “لدينا مع تونس تاريخ وفضاء ومصير مشترك، فكلا شعبينا قاما بثورة عظيمة يتطلعون فيها لمؤسسات ديمقراطية ولدولة خالية من الإرهاب والديكتاتورية”.

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