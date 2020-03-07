وزارة الصحة في الحكومة الليبية تنفي تسجيل إصابات بالكورونا

العنوان_بنغازي

نفت وزارة الصحة في الحكومة الليبية اليوم السبت، تسجيل أية إصابات بفيروس “كورونا” في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي في تصريحات صحافية إن الوزارة لم تسجيل أي إصابات بالفيروس في أنحاء البلاد، وأن أنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن تسجيل حالة إصابة بالفيروس بمستشفى المرج ومركز بنغازي الطبي بأنها غير صحيحة.

وأكد الطرابلسي أن الوزارة الصحة فور ظهور الشائعات تمت المتابعة من قبل وزارة الصحة للتأكد من ذلك، وأن ليبيا خالٍ تمامًا من أي إصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وأضاف الطرابلسي أن ليبيا كغيره من دول العالم، اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة؛ في تفعيل أجهزة الكشف بالكاميرات الحرارية في كافة المنافذ الدولية للمسافرين، وتجهيز أماكن العزل والحجز الصحي، وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وإعداد الدليل الطبي التوعوي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب للاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.