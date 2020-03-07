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لأول مرة.. “الكهرباء” تشرع بحملات جباية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أنها ستشرع في حملات جباية في الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، إن هذه الحملة تهدف إلى جباية الديون المتراكمة والمستحقة لصالح الشركة ورصد كل التوصيلات غير المشروعة.

وأوضح خليفة أن الجزء الأول من الحملة يستهدف أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، مشيرا إلى أنها تعد الأولى من نوعها وتهدف إلى الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية والتقليل من الفقد التجاري الذي أثر سلبا في استقرارية الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وحث خليفة المواطنين على ضرورة تسوية أوضاعهم مع الشركة ودفع الديون المستحقة لصالح الشركة لأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وغير المتعاونين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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