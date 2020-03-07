مسؤول عسكري يكشف إجراءات تأمين حقل “الشرارة” النفطي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير مكتب الإعلام التابع للمناطق العسكرية الجنوبية لقوات الجيش محمود الورفلي، “إن اللواء أبوالقاسم الأبعج قائد مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية، أمر بتكثيف إجراءات تأمين حقل الشرارة النفطي”.

الورفلي أضاف في تصريحات صحفية “هناك توجيهات من القيادة العامة للجيش المسلحة بتأمين الحقل النفطي الواقع بالقرب من مدينة أوباري”.

وتابع: “التوجيهات تتضمن تكثيف الدوريات بحوض مرزق وأوباري، لذا خرجت دورية كبيرة لفرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، والقبض على المهربين وفرض هيبة الدولة الليبية وتأمين الحدود لفرض القانون”.

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