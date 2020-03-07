الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي يستقبل الحويج

استقبل الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي نزار بركة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، ورئيس حركة المستقبل الليبية والوفد المرافق له، بالمركز العام للحزب بمدينة الرباط، بحضور عضو اللجنة التنفيذية للحزب والمكلف بالعلاقات الخارجية رحال المكاوي.

وقال الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، إن الاستقلال يدعم كل المبادرات السلمية الهادفة إلى حل النزاع والأزمة الليبية، في إطار وفاق وطني يخدم مصلحة الشعب الليبي ويضمن التوزيع العادل للثروة.

وثمن عبد الهادي الحويج موقف حزب الاستقلال المنحاز إلى جعل ليبيا قوية، مستقرة، وعنصرا أساسيا في بناء الصرح المغاربي، داعيا الأحزاب السياسية المغربية إلى الانخراط والمساهمة في تقوية العلاقات مع ليبيا، إلى جانب العلاقات المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين الليبي والمغربي.

وأكد بركة أن حل الأزمة الليبية سيقوي من آمال تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة التي تشكل فرصة من أجل توفير العيش الكريم لكل شعوب المنطقة، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي لبلدان المغرب الكبير.