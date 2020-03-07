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117 قتيلا من مرتزقة أردوغان في ليبيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليبيا إلى 117 قتيلا. وذكر المرصد السوري أيضا سقوط قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا خلال الاشتباكات الدائرة على محور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب المطار، ومحور مشروع الهضبة. وكان المرصد السوري …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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