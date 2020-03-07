بعد سبعة أشهر من توقفه .. عودة حركة الملاحة الجوية بمطار سبها

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق تعليماته لمصلحة المطارات وللجهات ‏المعنية، بفتح مطار سبها أمام حركة الملاحة الجوية واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات ‏اللازمة لذلك.‏

وأعلنت مصلحة المطارات بالوفاق إعادة تشغيل مطار سبها، وعودة حركة الملاحة الجوية به، معلنة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بالخصوص عقب موافقة رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها الأخير على ذلك.

المصلحة دعت كافة الشركات الناقلة والراغبة في تقديم خدماتها من وإلى المطار؛ دعتهم إلى مراجعة إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة، وذلك لتقديم واعتماد جدول رحلاتها.

وأضافت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تفعيل المطارات التابعة لها وتقديم الخدمات للمواطن الليبي أينما كان.

ويعد مطار سبها منفذا جويا ضروريا لأهالي الجنوب كافة؛ حيث لم يعودوا مضطرين إلى أن يتحملوا عبء السفر لمئات الكيلومترات للوصول إلى باقي المدن الليبية.

وتأتي تعليمات وزير المواصلات بحكومة السراج، رغم أن مدينة سبها، تتبع الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، وتقع تحت سيطرة القوات المسلحة.

وعقد آمر المنطقة العسكرية سبها، اللواء المدني الفاخري، اجتماعا أمنيا موسعا، فى وقت سابق، مع مدراء وأعيان ومشايخ البلديات في المنطقة الجنوبية نتج عنه إعادة تشكيل الغرفة الأمنية وتفعيل المنظومة الأمنية في المطارات والبوابات للقبض على المطلوبين من المجرمين والإرهابيين.

الفخري أكد فى تصريحاته أنه تم تفعيل خطة أمنية جديدة للتعاون ما بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستتباب الأمن في المنطقة الجنوبية وتفعيل الغرفة الأمنية، حيث تم عقد الاجتماع الأول للغرفة التي تضم كافة الأجهزة الأمنية في الدولة والأمن الخارجي والداخلي والاستخبارات العسكرية ومديرية الأمن بالإضافة للأجهزة القضائية ورئيس نيابة سبها وبعض الوحدات القائمة بفرض الأمن ببعض البوابات داخل المدينة.

وشدد على أن أهمية تفعيل المنظومة الأمنية والاستقرار في المنطقة الجنوبية خاصة في ظل وجود المدخل الجنوبي قائلا، جهاز مكافحة الجريمة والأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب لديه منظومات أمنية بالإضافة لجهاز المخابرات العامة حيث أصبح أعضائها متواجدين بالبوابات ومن يريد المرور يتم التأكد إن كان مطلوب يتم إحالته للجهات المختصة وغير ذلك يمر بشكل طبيعي.

يذكر أنه في يوم 16 أغسطس 2019 هبطت أول طائرة ركاب مدنية على أرض مطار سبها الدولي قادمة من مطار بنينا ببنغازي بعد سنوات من التوقف، وكان على متنها عدة مسؤولين من وزارة المواصلات والحكومة الليبية وفريق فني من شركة الخطوط الليبية، عقبها يوم 30 أغسطس هبطت طائرة ركاب مدنية في أول رحلة تجارية معلنة عودة الملاحة الجوية لمطار سبها الدولي، وفي ذات اليوم هبطت رحلات لشركات نفطية واستمرت الأخيرة فيما توقفت باقي الرحلات التجارية.

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