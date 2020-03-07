تحالف القوى الوطنية يطالب غوتيريس بالتدخل لمنع أي رفع «محتمل» للتجميد عن الأصول الليبية

طالب تحالف القوى الوطنية، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالتدخل مباشرة لـ«منع أي رفع للتجميد عن الأصول الليبية في الداخل والخارج قد تجيزه لجنة العقوبات الأممية تحت أي مبرر»، مؤكدًا أن ذلك أمر تحتمه مسؤولية مجلس الأمن المنبثقة عن ولايته على ليبيا.

كما طالب التحالف في بيان تلقته «بوابة الوسط» مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الأصول المالية لليبيين، لافتًا إلى أن هذه الأصول تتعرض لـ«أبشع أنواع النهب والسرقة والهدر»، مستشهدًا بإحاطة المبعوث الأممي بالخصوص.

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وأشار البيان إلى أن مطالبات التحالف لغوتيريس تأتي في ضوء «استشعاره بالخطر الجسيم المحدق بمستقبل الليبيين، ولما يمكن أن يترتب على رفع التجميد عن بعض الأصول الاستثمارية الليبية في الخارج، وذلك في غياب آليات فاعلة للرقابة والمحاسبة وإنفاذ القانون».

يشار إلى أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قررت الأسبوع الماضي، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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