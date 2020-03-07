تفجير تونس .. إدانات عربية ورفض للإرهاب

أخبار ليبيا 24

أدانت دول عربية التفجير الانتحاري الذي استهدف، الجمعة، دورية أمنية في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، مجددة تأكيدها على رفض كافة أشكال الإرهاب.

وأسفر التفجير عن مقتل ضابط وإصابة 5 أمنيين ومواطنة مدنية.

وفي بيان دان المجلس الأعلى للدولة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة، مؤكدا تضامنه مع الأشقاء في تونس.

وتقدم المجلس في بيان له بالتعازي للسلطات التونسية في وفاة عنصر الأمن الذي سقط جراء الانفجار ، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه قدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة؛ في اتصال هاتفي بوزير خارجية تونس نورالدين الري، قدم تعازي الحكومة الليبية لتونس في وفاة أحد رجال الأمن، مؤكداً التضامن الكامل، ووقوف ليبيا إلى جانب أشقائها في تونس، وفق قوله.

وفي بيان عبر تويتر، أعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي.

وجددت الوزارة “التأكيد على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، ووقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها”.

بدورها، أعربت مصر عن إدانتها الهجوم بأشد العبارات، وعبرت في بيان لخارجيتها عن “خالص تعازي مصر إلى تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين”.

كما أكدت “رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة”.

قطر أيضا أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير، وجددت، في بيان لخارجيتها، موقفها “الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

دولة الإمارات لم تتأخر أيضا في إدانة الهجوم الانتحاري بشدة.

وأعربت في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن “استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية”.

من جانبها، أدانت الخارجية البحرينية التفجير، مؤكدة في بيان، وقوف المملكة “إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة في جهودها الرامية لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب”.

وأضافت الوزارة أنها إذ “تعرب عن تعازيها ومواساتها لأهل وذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تشدد على أهمية تضافر كل الجهود الإقليمية والدولية، من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره، والتصدي لكافة التنظيمات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها”.

السفارة اللبنانية في تونس أدانت أيضا التفجير الإرهابي، وتقدمت إلى “الحكومة والشعب التونسيين وذوي الشهيد بأحر التعازي، راجية الشفاء للمصابين”، وفق إعلام تونسي.

كما جددت تضامن لبنان مع تونس في جهودها الدؤوبة لمحاربة الإرهاب.

من جهتها، أدانت الخارجية اليمنية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي، وجددت موقف اليمن “الثابت والرافض للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره”.

وأكدت دعمها وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسيين، في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

أما الكويت، فأدانت التفجير في برقيتيْ عزاء بعث بهما أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى كل من الرئيسين التونسي قيس سعيد، والأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب أمير الكويت – في برقيتي العزاء – عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحية الحادث الارهابي، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

بدوره، أدان الأردن التفجير الانتحاري، مؤكدا في بيان للمتحدث باسم خارجيته ضيف الفايز، تضامن المملكة مع حكومة وشعب تونس في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار بلادها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24