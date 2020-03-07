قنونو يعترف باختراق قوات الوفاق للهدنة واستهدف قوات حفتر  بالصواريخ

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، استهداف قوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو إن “قوات الوفاق دمّرت مخزنا للذخيرة واستهدفت تجمعات لقوات حفتر في قصر بن غشير جنوب طرابلس .

قنونو أكد أن استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات حفتر جاء ردا على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس، حسب وصفه .

وأضاف أن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات القيادة بالتعامل بحزم وقوة مع المليشيات الغادرة، واستهداف مصادر النيران، مجددا مطالبته لكل المواطنين بالابتعاد عن تمركزات قوات حفتر جنوب طرابلس، وفق تعبيره.

يذكر أن وقفا لإطلاق النار يسري في طرابلس وضواحيها منذ الثاني عشر من يناير الماضي، بعد حرب انطلقت مطلع أبريل من العام الماضي حينما شنت قوات حفتر هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق.

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