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الاتحاد الأوروبي: 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشف بيان صادر عن رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة كندا، أن ما يقرب من 200 ألف فتاة وامرأة نزحن بسبب النزاع في ليبيا، وحوالي 18 ألف امرأة وفتاة مسجلات كلاجئات وطالبات لجوء بحاجة إلى الحماية.

وشدد البيان الذي يواكب الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن، واليوم العالمي للمرأة، أن الأثر غير المتناسب للنزاع على النساء والفتيات لا يزال ذا صلة بليبيا، مجددا الإدانة الشديدة لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.

وأكد البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الاتحاد ورئيس بعثة كندا سيظلون ملتزمين بقوة بتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال والفتيات والفتيان، «ندعم المرأة الليبية في مطالبتها بالمساواة في الحصول على الحقوق التي تؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا وقدرة على الصمود؛ مثل الحق في التعليم، وتكافؤ فرص العمل، والتمثيل المتساوي في الحياة العامة والسياسية»، مضيفا «ندرك المثال المتميز الذي قدمته رائدات الأعمال والأكاديميات والموظفات العاملات في مجال الصحة والكثير غيرهن للشباب الليبي، وندعو لتطبيق القوانين الليبية التي تحمي حقوق المرأة، ونشجع على اعتماد قوانين تعالج أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • – الاتحاد الاوروبي – يحاولون استخدام النساء العربيات والأطفال والشباب المسلمات في أعراض الزنا والدعارة وعروض لأزياء والخدمة داخل البارات والنوادي السليم والفنادق التي أبيع المحرمات / ويعدونهن بالاموال والثراء والسيارات والملابس الفاخرة والذهب والمجوهرات – ويحاولون غسل أدمغتهم حول المراءة وحرية المراءة ويحاولون غسل أدمغتهن بالهروب من أهليهم وأمهاتهم وآباءهم وان يعيشوا بحرية –
    وهذا كله فقط لاستعبادهن – واستخدامهم في ما لا يرضي الله –
    ويتم ضرب الفتيات والأطفال العرب وتهديدهن بالسجن – واغتصابهم منا يحدث في العصور المظلمة لاوروبا – تخرج النساء الأوربيات عاريات يرقصون في الشوارع ولا يتم قطع رقابهن على المقصلة –
    حتى اصبح الموضوع عادات وتقاليد لدول بعض الأوروبيين – وهو حكم العصور المظلمة الذي يسحبون اليه شباب وبنات الشعوب العربية والشعوب الاسلامية – وحتى الشعوب الآسيوية أصبحوا ضحية هولاء الجهلة – وفقط نقموا منهم باسلامهم وعندما عرفوا اهمية الاسلام لبقاء الاسرة والعاءلة وحماية الأفراد ونقاء هذا الدين من الجهل الذي يدعون اليه الناس بالاموال وبالعروض المغرية التي تسبب الجريمة والكثير من الجراءم تحدث بسبب هوس الجنس والمال والسيارات والعيش مع الكلاب لي بيوتهم – وهذه حقيقتهم المظلمة التي يحاولون تزيينها الى الشعوب الاخرى – كما حدث في دول امريكا اللاتينية التي تحاول الاستقلال بثرائها ولغتها من الاستعمار الإسباني والبرتغالي والفرنسي / ودوّل المغرب العربي التي تكافح لاسترداد الموروث العربي والهوية العربية واللغة العربية . للمواطنين وحماية ابناءهم من الاستهتار الذي يجلبه الفيروس الاوروبي . “”..يوروكورونا ..””

    رد

  • – الاتحاد الاوروبي – يحاولون استخدام النساء العربيات والأطفال والشباب المسلمات في أعراض الزنا والدعارة وعروض لأزياء والخدمة داخل البارات والنوادي الليلية والفنادق التي تبيع المحرمات والمنكر / ويعدونهن بالاموال والثراء والسيارات والملابس الفاخرة والذهب والمجوهرات – ويحاولون غسل أدمغتهم حول المراءة وحرية المراءة ويحاولون غسل أدمغتهن بالهروب من أهليهم وأمهاتهم وآباءهم وبلادهم وان يعيشوا بحرية –
    وهذا كله فقط لاستعبادهن – واستخدامهم في ما لا يرضي الله –
    ويتم ضرب الفتيات والأطفال العرب وتهديدهن بالسجن – واغتصابهم كما يحدث في العصور المظلمة لاوروبا – تخرج النساء الأوربيات عاريات على العربات يرقصون في الشوارع والا يتم قطع رقابهن على شفرات المقصلة –.!!!!!
    حتى اصبح الموضوع عادات وتقاليد متأصلة لدول بعض الأوروبيين – وهو حكم العصور المظلمة الذي يسحبون اليه شباب وبنات الشعوب العربية والشعوب الاسلامية والشعوب الاخرى – وحتى الشعوب الآسيوية أصبحوا ضحية هولاء الجهلة – وفقط نقموا منهم باسلامهم وعندما عرفوا اهمية الاسلام لبقاء الاسرة والعاءلة وحماية الأفراد ونقاء هذا الدين من الجهل الذي يدعون اليه الناس بالاموال وبالعروض المغرية التي تسبب الجريمة والكثير من الجراءم تحدث بسبب هوس الجنس والمال والسيارات والعيش مع الكلاب في بيوتهم – وهذه حقيقتهم المظلمة التي يحاولون تزيينها الى الشعوب الاخرى – كما حدث في دول امريكا اللاتينية التي تحاول الاستقلال بثرائها ولغتها من الاستعمار الإسباني والبرتغالي والفرنسي / ودوّل المغرب العربي التي تكافح لاسترداد الموروث العربي والهوية العربية واللغة العربية . للمواطنين وحماية ابناءهم من الاستهتار الذي يجلبه الفيروس الاوروبي . “”..يوروكورونا ..””

    رد

  • قصة الام العربية المهاجرة لاوروبا الاتي خطفوا اطفالها بالشرطة الأوروبية – ليدرسوهم في الزنا وعروض الأزياء – ..!!!! الرابط –

    youtube.com/watch?v=LtMx9awpLcg

    رد