القوات المسلحة تُسقط طائرة تركية مسيّرة جنوبي طرابلس

طرابلس 07 مارس 2020 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية السبت، إسقاط طائرة تركية مسيّرة جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي المنذر الخرطوش، إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية، أسقطت طائرة مسيّرة تركية بالقرب من منطقة الأحياء البرية جنوبي طرابلس.

وأضاف الخرطوش أن منصات الدفاع الجوي؛ استهدفت الطائرة التركية التي أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، بعدما حاولت استهداف مواقع تمركز وحدات القوات المسلحة جنوبي العاصمة طرابلس.

وتقدم تركيا دعمًا عسكريًا كبيرًا للميليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة فائز السراج غير الدستورية، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة أو حتى مرتزقة من سوريا.

وتُعد الطائرات التركية المسيّرة، إحدى أهم الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات طرابلس في معاركها مع قوات الجيش الوطني.

وتشهد طرابلس معارك بين قوات الجيش الوطني والميليشيات المتشددة، حيث يسعى الجيش إلى تخليص العاصمة من قبضة التطرف في عملية “طوفان الكرامة” منذ شهر أبريل الماضي. (وال- طرابلس) ر ت

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