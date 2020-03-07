في يوم المرأة.. بيان أوروبي يستذكر “بوقعيقيص وسرقيوة”

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة كندا، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكد على دعم المرأة الليبية في مطالبتها بالمساواة في الحصول على الحقوق التي تؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارًا وازدهارًا وقدرة على الصمود.

وشدد الموقعون على البيان، على التزامهم القوي لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال ودعم المرأة الليبية لتصل إلى المساواة بالحقوق مثل الحق في التعليم، وتكافؤ فرص العمل، والتمثيل المتساوي في الحياة العامة والسياسية.

وأشار البيان إلى المثال المتميز الذي قدمته رائدات الأعمال والأكاديميات والموظفات العاملات في مجال الصحة والكثير غيرهم، داعيا إلى تطبيق القوانين الليبية التي تحمي حقوق المرأة، ونشجع على اعتماد قوانين تعالج أوجه عدم المساواة التي لا تزال قائمة.

وبشأن المشاكل التي تعانيها المرأة الليبية، ذكر البيان أن ما يقرب 200 ألف فتاة وامرأة نزحت بسبب النزاع، وحوالي 18 ألف امرأة وفتاة مسجلات كلاجئات وطالبات لجوء بحاجة إلى الحماية.

وذكّر الموقعون على البيان بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي رعاها الاتحاد الأوروبي بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكذلك قواعد الأمم المتحدة بشأن معاملة السجينات التي تقر بالاحتياجات الخاصة للنساء المحتجزات وحماية حقوقهن.

وأدانوا جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، داعين إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدين تعاطفهم مع سلوى بوقعيقيص وغيرها من النساء اللاتي وقعن ضحايا أعمال العنف التي شابت تاريخ ليبيا الحديث.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، التي اختطفت في يوليو 2019، وقال إنه على السلطات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والتحقيق في اختطافها.

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