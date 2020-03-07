“صحة الوفاق”: ليبيا خالية من كورونا “حتى الآن”

جددت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، التأكيد على خلو ليبيا- حتى الآن- من فيروس كورونا، حيث لم تُسجّل أي إصابة مشتبه بها أو مؤكدة.

ونفت الوزارة في بيان، اليوم السبت، ما يتردد من إشاعات حول استقبال أي من أقسام الإسعاف بالمستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو الخاصة في البلاد لحالات ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن الحالتين اللتين جرى استقبالهما بأقسام الإسعاف في مستشفيات العاصمة طرابلس، مصابتين بمرض الالتهاب الرئوي الحاد، وإحداها لرجل مُسن والآخر رجل مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة، وتوجها إلى أقسام الإسعاف بعد أن ظهرت عليهما أعراض تمثّلت في ضيق التنفس وسعال وهبوط في الدورة الدموية.

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