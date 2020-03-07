الحويج وبوقادوم يبحثان دعم تركيا للمتطرفين في ليبيا

بحث وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، مع بوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، آخر التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل التركي في البلاد.

وقالت الخارجية الليبية في بيان، إن المباحثات، التي تأتي في إطار الجولة المغاربية التي يقوم بها الحويج، تناولت “الدعم التركي للجماعات المتطرفة بالسلاح والمرتزقة مما يؤثر على ليبيا ودول الجوار والفضاء المغاربي عموما”.

ولفت البيان إلى أن الحويج وبوقادوم تناولا سبل تفعيل دور دول الجوار في حل الأزمات ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، حيث رحّب الوزير الليبي بأي دور للجزائر لحل الازمة الليبية يضمن وقف التدخلات الخارجية ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، ويضمن احتكاره فقط لمؤسسات الدولة، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية