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الحويج وبوقادوم يبحثان دعم تركيا للمتطرفين في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، مع بوزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، آخر التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل التركي في البلاد.

وقالت الخارجية الليبية في بيان، إن المباحثات، التي تأتي في إطار الجولة المغاربية التي يقوم بها الحويج، تناولت “الدعم التركي للجماعات المتطرفة بالسلاح والمرتزقة مما يؤثر على ليبيا ودول الجوار والفضاء المغاربي عموما”.

ولفت البيان إلى أن الحويج وبوقادوم تناولا سبل تفعيل دور دول الجوار في حل الأزمات ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، حيث رحّب الوزير الليبي بأي دور للجزائر لحل الازمة الليبية يضمن وقف التدخلات الخارجية ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، ويضمن احتكاره فقط لمؤسسات الدولة، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • – لا اله الا الله –
    مش تو الانفجارات صارت في سفارة أمريكيا في تونس .!!!!
    من أمراء القطريين وابقرضاويين والعريفيين الي زاروا تونس …!!؟،
    ما دخل ليبيا في الاٍرهاب يا جهلة يا المرضى النفسيين ..؟!!!
    الاٍرهاب قادم من مصر وتونس والسودان وقطر –
    وليس من ليبيا …او اليمن او العراق …!!!!
    هذا اصرار واضح في حربهم على الشعوب الصادقة والتابثين على الحق .
    كل وزراء الخارجيات العربية عبارة عن مصاصين دماء – ولايدينون الا بدين جيوبهم وهروبهم من دولة لأخرى – لم نرى حتى الان اي وزارة خارجية 22 دولة عربية تهتم لمصالح بمواطنيها في الخارج والداخل في نفس الوقت – الا وزارة خارجية الإمارات العربية من الطلبة الفقراء آلى الميسورين الحال فقط . وطبعا باستثناء دولة قطر البومة السوداء والغراب الأسود الجاثم فوق صدور الدول العربية والإسلامية . وهذا الشيء
    لا يشرف .

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  • – قطزيين يسجلون قراءة الشيخ السدسي للقران الكريم – في هواتفهم ويسمعونه للغربان في ظلمات أوروبا وأمريكا .

    youtube.com/watch?v=k5zFzRGakn4

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