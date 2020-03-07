الحويج يلتقي نظيره الجزائري بوقادوم ضمن جولته المغاربية

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، السبت، بمقر الخارجية الجزائرية، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، ضمن الجولة المغاربية التي يقوم بها الحويج، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية ودعمه للجماعات المتطرفة بالسلاح والمرتزقة.

وبينت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أنه تم بحث تفعيل دور دول الجوار في حل الازمات ومكافحة الارهاب بكافة اشكاله.

ورحب الحويج بأي دور للجزائر لحل الأزمة الليبية، يضمن وقف التدخلات الخارجية ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، ويضمن احتكاره فقط لمؤسسات الدولة و التوزيع العادل للثروات، وفق المنشور.