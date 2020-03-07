اخبار ليبيا الان

الجيش الوطني يعلن تدمير غرفة عمليات في “معيتيقة”

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، مساء السبت، تدمير واحدة من غرف العمليات المشرفة على تسيير الطائرات التركية المسيّرة بقيادة ضباط أتراك، في قاعدة معيتيقة الجوية.

وجاء إعلان الشعبة بعد أن تداولت عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استهداف مطار معيتيقة بعدة قذائف، ونشرت صورا تظهر اشتعال النيران في بعض المواقع داخل المطار.

وقالت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك”، إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في العزيزية والهيرة، بعد أن أعلنت أن المجموعات المسلحة جددت خرقها للهدنة واستهدفت بالقذائف العشوائية مناطق وأحياء سكنية بمنطقة قصر بن غشير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • استقبل يااردوغان المزيد من التوابيت الجديدة فمعتيقة مقبرة الاتراك والشهيدة معتيقة الان تشعر بالسعادة لدور الجيش الوطنى فى سحق المحتل التركى

    رد

  • وين الاخوان الميبون ابو زب سليكون سرقه من الساقطة امه حيث كانت تستخدمه فى خيام النكاح لان الخوان كانوا مثلها نساوين

    رد

  • اردوغان يقول امان ياربى امان كل يوم توابيت قادمة من معتيقة اروح لمين ينقذنى من الورطة بعد فشل مخرجات برلين واستنزاف المرتزقة والاتراك اخر اوراق الخوان فهى ورقة التوت التى تخفى عورتهم بعدها يظهر الزب الاخوانى المشوه والحقير الذى تسخر منه نساوين الخوان فى خيام النكاح فهو مثل زب الكلب

    رد