مؤسسة النفط تناقش خطط تدريب رجال الإطفاء بشركات القطاع

ناقشت إدارة الصحة والسلامة والبيئة، والإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط، مع مدراء التدريب والصحة والسلامة والبيئة بالشركات الوطنية، إمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرجال الإطفاء التابعين لشركات القطاع، وتحديد الآلية المناسبة لاختيار الفئة المستهدفة للالتحاق بتلك البرامج.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بؤسسة النفط، خالد بوخطوة، الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل المؤسسة؛ لتوعية العاملين بفيروس «كورونا» المستجد، وطرق الوقاية منه، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة بموقع «فيسبوك» أمس السبت.

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وشدد بوخطوة على أهمية التعاون والتواصل المباشر مع كافة إدارات الصحة والسلامة بالشركات الوطنية لوضع خطة طوارئ، والعمل على توفير كافة المعدات والأجهزة التي تساعد في الكشف المبكر عن أعراض فيروس «كورونا».

وحضر الاجتماع، الذي عقد الأربعاء الماضي، مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، محمد بولعج، ومدير إدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة، فخر الدين الشارف، إضافة إلى مدراء التدريب والسلامة بالشركات وعدد من المختصين من الإدارتين.

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