القماطي: استقبال الحويج في المغرب بصفته مبعوثًا شخصيًا لعقيلة صالح

أخبار ليبيا 24

قدم رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، تصحيحًا حول زيارة وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إلى المغرب، قال إنه حصل عليها من مصادر رسمية في دولة المغرب.

القماطي أضاف ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “استقبال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة للحويج هو بصفته مبعوثًا شخصيًا لعقيلة صالح وكان حاملاً رسالة منه سلمها لبوريطة”.

وتابع: “لم يتم استقباله بأي صفة تمثل حكومة لا يعترف بها العالم، وأن المغرب تعترف بشرعية حكومة الوفاق فقط في ليبيا وفق اتفاق الصخيرات”.

وكان وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، أجرى زيارة إلى دولة المغرب، التقى خلالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وتم التباحث حول آخر المستجدات في ليبيا وسُبل مواجهة الإرهاب وحلحلة الأزمة الليبية.

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