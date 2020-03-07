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القماطي: استقبال الحويج في المغرب بصفته مبعوثًا شخصيًا لعقيلة صالح

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قدم رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، تصحيحًا حول زيارة وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج إلى المغرب، قال إنه حصل عليها من مصادر رسمية في دولة المغرب.

القماطي أضاف ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “استقبال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة للحويج هو بصفته مبعوثًا شخصيًا لعقيلة صالح وكان حاملاً رسالة منه سلمها لبوريطة”.

وتابع: “لم يتم استقباله بأي صفة تمثل حكومة لا يعترف بها العالم، وأن المغرب تعترف بشرعية حكومة الوفاق فقط في ليبيا وفق اتفاق الصخيرات”.

وكان وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، أجرى زيارة إلى دولة المغرب، التقى خلالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وتم التباحث حول آخر المستجدات في ليبيا وسُبل مواجهة الإرهاب وحلحلة الأزمة الليبية.

 

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • الحويج هو وزير خارجية ليبيا الشرعى لان حكومته نالت ثقة نواب الشعب ومدعومة من القبائل الليبية وتسيطر على تسعين فى المائة من مساحة ليبيا تعيش فى امان اما وزير خارية السراج فهو وحكومته مرفوضة رسميا من البرلمان وتعمل لصالح تركيا وقطرائيل وبعد اغلاق النفط ستسقط حتما فى الوحل

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  • موتوا بغيظكم ياخوان فهل يستطيع وزير خارجية المغرب ان ياتى الى ليبيا لمقابلة وزير خارية السراج طبعا مستحيل اما الحويج فيستطيع استقباله فى بنغازى او طبرق او سرت او سبها فى امان

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    • لماذا إذن المغرب لا يعطي السفارة في المغرب إلى حويج حكومته تعين السفير في المغرب السفير في المغرب هو السفير حكومة الوفاق لماذا وزير الخارجية المصري التقى مع وزير الخارجية الوفاق في الاجتماع الجامعة العربية لماذا لم يلتقي الحويج نفس الأمر وزير الخارجية الإمارات وفرنسا حتى الدول تدعم حفتر لا تجرؤ اعتراف بيه منحهم السفارات فقط تعترف البرلمان تستقبل عقيلة صالح البرلمان الشرعي طبقا الاتفاق الصغيرات البرلمان حكومة الوفاق والمجلس لدولة الأجسام الشرعية في ليبيا معترف بيها دوليا طبقا الاتفاق السياسي حكومة الثني الوهمية غير موجودة لايعرف بيها الرواتب الموتظفين المنطقة الشرقية حرس المنشآت النفط حكومة الوفاق تؤديها ليس حكومة الثني

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  • يسأل حويج والثني أنفسهم لماذا حكومتهم غير معترف بيها ولا يستقبلهم أحد حكومة الشرعية حلفاء حفتر لا يعترفون بيها وزير الخارجية مصر يستقبل وزير الخارجية حكومة الوفاق لم يستقبل حويج نفس الأمر الإمارات لم تستقبل حويج رئيس حكومته الوهمية فقط يستقبلون عقيلة صالح رئيس البرلمان معترف بيه دوليا مع حكومة الوفاق والمجلس الدولة إلا يجب يخجل ا من أنفسهم من هذه إهانات يتلقونها حتى حلفاءهم لا يعترفون بيهم ماذا يستفيدون لو اعترف بيهم الطاغية بشار الأسد هو نفسه غير مسيطر على سوريا بشار الأسد هو نفسه يبحث يحتاج عن الشرعية أعطني دولة واحدة في العالم اعترفت حكومة الثني غير النظام الأسد

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  • جلول المهبول غبى جدا فى السياسة فكل الدول تناور حسب مصالحها بما فيها قوى عظمى مثل امريكا وروسيا فكل هذه القوى تريد الحفاظ على الفوضى فى ليبيا حتى تبيع اسلحتها ولو توقفت الحروب ستتوقف مصانعها الحربية اما الدول الداعمة للجيش الوطنى كفرنسا ومصر والمغرب والاردن وغيرها من دول التحالف العربى فتحفظ بعلاقات شكلية مع ما يسمى حكومة الوفاق حتى لا تتهم بانها منحازة للطرف الاخر ولكن بعد ان يتم تحرير طرابلس من الارهابيين قريبا ستعلن كل الدول اعترافها بالحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان ويحميها جيش قوى وقبائل ليبيا والدليل على قوتها انها تحدت العالم كله واغلقت ابار النفط لتجفيف منابع الارهابيين ومع الوقت ستنهار المليشيات وداعميها مع شح الموارد المالية مع عدم توافر الدولارات فكيف يعمل تجار مصراطة وكيف يدعم اردوغان المليشيات دون ان يقبض الثمن من اموال النفط انتهى الدرس يامهبول

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