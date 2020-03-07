مُرحبًا بدور الجزائر لحل الأزمة .. الحويج يبحث مع بوقادوم التدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، اليوم السبت، بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، لبحث مستجدات الأزمة الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بيان لها، أن اللقاء استهدف بحث آخر التطورات على الساحة الليبية بعد التدخل السافر والعلني للنظام التركي في الشؤون الداخلية الليبية، ودعمه للجماعات المتطرفة بالسلاح والمرتزقة، موضحة أن ذلك يؤثر على ليبيا ودول الجوار والفضاء المغاربي عمومًا.

خارجية الليبية تابعت، أن اللقاء شهد أيضًا بحث تفعيل دور دول الجوار في حل الأزمات ومكافحة الارهاب بكافة أشكاله، موضحة أن الحويج رحب بأي دور للجزائر لحل الأزمة الليبية يضمن وقف التدخلات الخارجية ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، ويضمن احتكاره فقط لمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروات.

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