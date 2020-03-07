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باشاغا يتفقد قسم المرور بمديرية أمن مصراتة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

زار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس السبت، قسم المرور بمديرية أمن مصراتة؛ للإطلاع على سير العمل داخل القسم.

وخلال الزيارة، بحث الوزير مع مدير الأمن، العقيد محمد أبوبريدعة، ورئيس قسم المرور، العقيد محمد المهر، والمحامي العام بمصراتة، ورئيس النيابة العامة مصراتة، سير العمل بالقسم، إلى جانب سبل حل المشكلات والعراقيل التي تواجه القسم، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد باشاغا خلال الاجتماع، ضرورة المجاهرة بالأمن والحفاظ على السلامة المرورية، وذلك من خلال تسيير حركة السير داخل المدينة وضبط المخالفين، وتأدية رجال شرطة المرور للمهام المكلفين بها من أجل الحفاظ على الأمن بالطرقات العامة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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