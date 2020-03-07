“مكافحة الأمراض” ترصد 28611 حالة أمراض وبائية في ليبيا

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أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات الخاصة بالأمراض الوبائية وصل إلى 28611 حالة خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير من العام الجاري 2020 م .

وصنفت الإدارة خلال إصدارها النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة، الأمراض التي رصدتها في الالتهابات التنفسية العليا التي وصل عددها إلى 4671 حالة فيما وصلت حالات الالتهابات التنفسية السفلى إلى 932 و763 حالة اسهالات حادة.

وبلغ عدد حالات اشتباه الحصبة والطفح الجلدي، 5 حالات، فيما بلغ عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالسحايا إلى 8 و12 حالة اشتباه بالسعال الديكي، وسجلت 14 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان و161 حالة اشتباه باللشمانية.

وأشارت إدارة الرصد إلى أن ما ورد من أرقام في النشرة الوبائية تعد حالات اشتباه فقط تعقبها إجراءات التأكد والاستجابة.

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